Добавить простую форму на сайт написанный на php

Требуется добавить простую форму на сайт. Язык для обработки и отправки сообщений с нее php.

Нужны поля:

Имя

Эл адрес

Моб телефон

Наименование ООО на русском

Наименование ООО на иностранном

Дальше добавить блоки!

Один блок "Добавить паспорт Генерального директора"

Второй блок "Добавить паспорт учредителя"

Третий блок - это возможность добавить еще одного учредителя и так до бесконечности или до 50

В каждый из этих блоках пользователю нужно добавлять картинки, это: 1. Скан паспорта разворот с фото, 2. Скан паспорта разворот с пропиской

Последняя кнопка "Отправить заказ"

Все это сделать под дизайн сайта, частично дизайн для форм есть в кнопке "отправить письмо" в меню. Письмо должно приходить со всеми данными формы и файлами на почту.

Ссылку на сайт куда надо поставить вышлю в личные сообщения.

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