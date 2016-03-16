Добавить простую форму на сайт написанный на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок139 просмотров

Требуется добавить простую форму на сайт. Язык для обработки и отправки сообщений с нее php.

Нужны поля:

  • Имя
  • Эл адрес
  • Моб телефон
  • Наименование ООО на русском
  • Наименование ООО на иностранном
  • Дальше добавить блоки!
  • Один блок "Добавить паспорт Генерального директора"
  • Второй блок "Добавить паспорт учредителя"
  • Третий блок - это возможность добавить еще одного учредителя и так до бесконечности или до 50
  • В каждый из этих блоках пользователю нужно добавлять картинки, это: 1. Скан паспорта разворот с фото, 2. Скан паспорта разворот с пропиской
  • Последняя кнопка "Отправить заказ"
Все это сделать под дизайн сайта, частично дизайн для форм есть в кнопке "отправить письмо" в меню. Письмо должно приходить со всеми данными формы и файлами на почту.

Ссылку на сайт куда надо поставить вышлю в личные сообщения. 

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PHP
9 лет назад
timofeimih
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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