Работа с Laravel Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок128 просмотров

Есть скрипт написанный при помощи Php-фреймфорвка Laravel. Этот скрипт работает с API Яндекса. 

Необходим человек, который сможет устранить ошибки и доработать скрипт! 

Ваш опыт работы приветствуется! 

LaravelPHP
9 лет назад
av2016
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

justnevskiy
Дмитрий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Списались по Скайпу. Быстро исправил скрипт другого программиста. Разобрался в чужом коде. Теперь уже планируем начать работу по другому проекту. Советую.
Рекомендую для сотрудничества

Заявки фрилансеров

justnevskiy
Дмитрий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад