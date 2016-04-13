Веб-разработка
Услуги:
- Разработка парсеров, утилит, сервисов, микросервисов, различных API Golang / PHP / Yii2 / Laravel 5
- Докеризация проектов Docker / Kubernetis / Rancher
- Разработка реляционных баз данных MySQL / Postresql
- Фронтенд Vue.js / Angular / Typescript
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Система управлением услугами по поддержке сайтов163 просмотра
- Разработка системы "вопрос-ответ"165 просмотров
- Разработка REST API264 просмотра
- Разработка API документации174 просмотра
- Разработка Landing Page215 просмотров
- Разработка фотогаллереи155 просмотров
- Разработка информационно-развлекательного портала139 просмотров
- Разработка backend (администрирование)230 просмотров
Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
7 лет назад
Работать с Дмитрием понравилось. Очень ответственный и грамотный человек, всегда держит слово, не пропадает, всегда на связи. Работали над большим проектом, который далеко не каждый сможет выполнить, даже командой. Дмитрий взялся и сделал все что нужно, учел все нюансы. Сказать что я доволен - это ничего не сказать. Спасибо за работу! Всем искренне рекомендую и сам буду обращаться!
Ответный отзыв
Очень приятно было сотрудничать с Павлом. Детально проработанное ТЗ: практически ничего не приходилось уточнять лично. На все вопросы Павел давал развернутые ответы, был готов к обсуждению технических проблем по проекту. Оплачивал итерации без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
8 лет назад
Списались по Скайпу. Быстро исправил скрипт другого программиста. Разобрался в чужом коде. Теперь уже планируем начать работу по другому проекту. Советую.
Ответный отзыв
Рекомендую для сотрудничества
$8
10 баллов
8 лет назад
Благодарю Дмитрия за быстрое решения задачи. Буду обращаться в дальнейшем
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству
$5
10 баллов
8 лет назад
сделал быстро
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен
Веб-программирование
3 отзыва
$20/час
от $2500от 30 дней
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