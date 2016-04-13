Работать с Дмитрием понравилось. Очень ответственный и грамотный человек, всегда держит слово, не пропадает, всегда на связи. Работали над большим проектом, который далеко не каждый сможет выполнить, даже командой. Дмитрий взялся и сделал все что нужно, учел все нюансы. Сказать что я доволен - это ничего не сказать. Спасибо за работу! Всем искренне рекомендую и сам буду обращаться!