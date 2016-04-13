justnevskiy

Дмитрий justnevskiy

 
35 летБеларусь/Витебск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-разработка

Услуги:

- Разработка парсеров, утилит, сервисов, микросервисов, различных API Golang / PHP / Yii2 / Laravel 5

- Докеризация проектов Docker / Kubernetis / Rancher

- Разработка реляционных баз данных MySQL / Postresql

- Фронтенд Vue.js / Angular / Typescript

PHPTypeScriptLaravelMySQLAngularYiiDockerVue.jsGolang
Отзывы заказчиков
Crugko
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$450
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта
Работать с Дмитрием понравилось. Очень ответственный и грамотный человек, всегда держит слово, не пропадает, всегда на связи. Работали над большим проектом, который далеко не каждый сможет выполнить, даже командой. Дмитрий взялся и сделал все что нужно, учел все нюансы. Сказать что я доволен - это ничего не сказать. Спасибо за работу! Всем искренне рекомендую и сам буду обращаться!
Очень приятно было сотрудничать с Павлом. Детально проработанное ТЗ: практически ничего не приходилось уточнять лично. На все вопросы Павел давал развернутые ответы, был готов к обсуждению технических проблем по проекту. Оплачивал итерации без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
av2016
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа с Laravel Framework
Списались по Скайпу. Быстро исправил скрипт другого программиста. Разобрался в чужом коде. Теперь уже планируем начать работу по другому проекту. Советую.
Рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Нужно доделать обратную связь на фреймворке Laravel
Благодарю Дмитрия за быстрое решения задачи. Буду обращаться в дальнейшем
Рад сотрудничеству
Ответный отзыв
ustasby
Сергей 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов
$5
10 баллов
8 лет назад
Поправить шапку сайта
сделал быстро
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
$20/час
от $2500от 30 дней
#672