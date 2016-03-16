Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства. Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах - к примеру на 5 айфоне, при горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента отображается не корректно. Нужно ...
Изменение скрипта)
я новичок в этой области и прошу помощи, мне нужно изменить скрипт.
Скрипт является воплощением стратегии Мартингейла, этот скрипт используется в рулетке:
Если
ставим 2 на черное - проигрываем, выпало 2 красное
умножаем ставку на 2, ставим 4 на черное - проигрываем, выпало 14 красное
умножаем ставку на 2, ставим 8 на черное - проигрываем, выпало 2 красное
умножаем ставку на 2, ставим 16 на черное - выигрываем, выпало 1 черное,затем сбрасываем ставку до начальной ставки - 2, и ставим 2 на черное - выигрываем, выпало 6 черное, ставим опять 2 на черное и так по кругу, скрипт осуществляет эти действия.
Теперь мой вариант переделки этого скрипта, на рулетке также есть зеленое, при выпадании зеленой выигрыш умножается в 14 раз, зеленое выпадает примерно 3 раза из 30.
**Вот как его нужно изменить:**
Скрипт заливает на зеленое начиная с 1
С каждый поражением увеличиваем ставку на 1 монету, если проиграли 1,ставим 2, проиграли 2, ставим 3 и тд..
с 1 поражения до 18 увеличиваем на 1 монету
с 18 поражения до 32 увеличиваем на 2 монеты
с 32 поражения до 52 увеличиваем на 4 монеты
с 52 поражения до 92 увеличиваем на 8 монет
с 92 поражения до 156 увеличиваем на 16 и так далее, пока не выиграем, при выигрыше скрипт начинает цикл по новой, то есть начинает с 1 монеты. Стратегия проверил, все работает, но хотел бы это все автоматизировать, для того чтобы не сидеть за компьютером сутками..
Скрипт по стратегии Мартингейла есть, нужно лишь изменить.
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