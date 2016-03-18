Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства. Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах - к примеру на 5 айфоне, при горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента отображается не корректно. Нужно ...
Настройка работы сайта
Последний месяц сайт стал медленно грузиться, доска объявлений, выскакивают ошибки. Нужна помощь в настройке.
Указывайте срок, стоимость работ. Предоплаты нет, оплата по выполнению задачи, даю доступ к серверу.
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