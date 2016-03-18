Настройка работы сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки121 просмотр

Последний месяц сайт стал медленно грузиться, доска объявлений, выскакивают ошибки. Нужна помощь в настройке.

http://radiocomponent.com.ua/

Указывайте срок, стоимость работ. Предоплаты нет, оплата по выполнению задачи, даю доступ к серверу.

9 лет назад
farex23
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Задача была выполнена оперативно, проблемы устранены и получены необходимые рекомендации. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Юрия как ответственного исполнителя.
Хороший заказчик. Четко и грамотно поставленная задача позволила быстро закончить проект. Отличная коммуникация. Оплата во время... Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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