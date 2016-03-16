Создать раздел на сайте с каталогом партнеров

Необходимо создать на сайте каталог с партнерами, которые предоставляют скидку

На странице необходимо:

1) вывести фильтры

Пример http://prnt.sc/afuipi

Пользователь выбирает город или категорию и происходит сортировка

Город

Категория

% скидки

2) Все опубликованные материалы представлены в виде

Изображение + описание

На странице располагаются все опубликованные объекты, в 3 ряда на 1й строке

Пример

http://ideyagoda.ru/uchastniki-premiya-brend-goda/uncategorised/nominanty-brend-goda

3) При нажатии на персональную страницу открывается информация: описание партнера + логотип партнера + изображение с размером скидки.

4) По умолчанию для материалов выставляем процент скидки и этот процент появляется на картинке

(картинку сможет подготовить дизайнер, если опишите какая она должна быть.

5) Поставить ограничение по отображению не более 30 объектов на 1 странице

И переход на другие страницы 1 2 3 4 и тд

Бюджет - 5000 рублей

Оплата на вебмани.

Ссылки на свои работы обязательны.