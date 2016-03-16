Сайт лендинг + блог и новости на ворпдресс

устранить дубли контента. Например, открываем страницу "Виброплиты", она, как оказалось, доступна по двум адресам: http://www.topvoltage.ru/shop/CID_27.html и http://www.topvoltage.ru/shop/CID_27.html. На странице http://www.topvoltage.ru/shop/CID_27.html текст про виброплиты есть, а на странице http://www.topvoltage.ru/shop/CID_27.html нет. их надо устранить. Как я понимаю, избавиться от таких дублей можно либо через 301 ...