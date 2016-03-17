Небольшая правка по комментариям для Wordpress

Есть сайт под управлением CMS Wordpress. Любой посетитель сайта можно добавить комментарий к статье через стандартную вордпрессовские комментарии заполнив поле имени и комментария.

Существует проблема, когда некоторые пользователи выдают себя за других комментаторов)

У нас появилось идея реализовать следующее: когда посетитель впервый раз вводит свое имя или ник в поле имени формы комментариев мы его запоминаем в cookie навсегда, а поле ввода имени становится больше не активным, дабы автор комментария не смог его больше менять.