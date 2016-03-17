Небольшая правка по комментариям для Wordpress

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Закрыт5 заявок156 просмотров

Есть сайт под управлением CMS Wordpress. Любой посетитель сайта можно добавить комментарий к статье через стандартную вордпрессовские комментарии заполнив поле имени и комментария. 

Существует проблема, когда некоторые пользователи выдают себя за других комментаторов)

У нас появилось идея реализовать следующее: когда посетитель впервый раз вводит свое имя или ник в поле имени формы комментариев мы его запоминаем в cookie навсегда, а поле ввода имени становится больше не активным, дабы автор комментария не смог его больше менять. 

WordPress
9 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров