Общая картина: есть много бк, соответственно там куча матчей. Нужна информация о каждой ставке на каждый матч Ддя примера возьмем марафон и фонбет Заходим в раздел лайв и извлекаем полный список матчей со ...
Небольшая правка по комментариям для Wordpress
Есть сайт под управлением CMS Wordpress. Любой посетитель сайта можно добавить комментарий к статье через стандартную вордпрессовские комментарии заполнив поле имени и комментария.
Существует проблема, когда некоторые пользователи выдают себя за других комментаторов)
У нас появилось идея реализовать следующее: когда посетитель впервый раз вводит свое имя или ник в поле имени формы комментариев мы его запоминаем в cookie навсегда, а поле ввода имени становится больше не активным, дабы автор комментария не смог его больше менять.
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