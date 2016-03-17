Сайт на WP, автоматическую генерацию Title и Meta-тэгов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки170 просмотров

Сайт На WordPress

Для каждой не продвигаемой страницы сделать автоматическую генерацию по шаблону

Шаблон для русской версии сайта

Title: «Название страницы на нужном языке». – «название сайта»

Более детально в этом доке https://docs.google.com/document/d/1smCWxA8115I3JBpow2TZKHgg1tRQ_a0PjUznlknN87c/edit?usp=sharing

WordPress
9 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Всё сделано хорошо! Рекомендую!
Всё отлично. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад