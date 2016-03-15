Интеграция Ecommtools и Bitrix 24

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

Необходимо написать короткую программу, которая будет переносить лиды из Ecommtools в Bitrix 24.нам необходимо что бы там отображались заказы и полная информация о клиентах.Такая как :имя, фамилия, е-майл, телефон.Так же дополнительные поля(настраиваемые),В Б24 их сохранять в клиента/сделку в CRM

9 лет назад
Vitryxa
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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