Joomla. (Верстка --> Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок164 просмотра

Добрый день. У меня есть сверстанные страницы сайта, которые я хочу переложить на Joomla. У вас есть опыт и примеры реализованных сайтов на joomla?

Joomla
9 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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