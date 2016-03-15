PHP разработчик на проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок161 просмотр

Здравствуйте, мне нужен PHP разработчик на проект, т.к. сам я не успеваю.

Макеты есть.

Вёрстка будет предоставлена.

Предлагайте на чём может реализовать.

PHP
9 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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