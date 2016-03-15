PHP разработчик на проект

Задача следующая: создать онлайн кинотеатр с функционалом корпоративного сайта (о нас, галереи, контакты и тп). Дизайн - переделанный шаблон. Нужно предложить движок для реализации (скорее всего DLE) и бюджет на переделку шаблона, натяжку его на ...