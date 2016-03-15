Требуется онлайн кинотеатр

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки118 просмотров

Задача следующая: создать онлайн кинотеатр с функционалом корпоративного сайта (о нас, галереи, контакты и тп). Дизайн - переделанный шаблон. Нужно предложить движок для реализации (скорее всего DLE) и бюджет на переделку шаблона, натяжку его на движок.

DLE
9 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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