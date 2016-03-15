Здравствуйте! Есть скрипт интренет магазина автокассир, он отправляет опопвещения и уведомления на почту заказавшего человека через ПХП майлер или что тип того (стандартное для скриптов без настроек с хостинга), но эти письма ...
Отредактировать и внести изменения в одностраничный сайт.
Требуется программист с знанием и опытом работы с одностраничными сайтами (желательно с Украины). Требуется отредактировать несколько готовых страниц лендинга. Интересует сотрудничество на долгосрочной основе. Жду ваших предложений (портфолио приветствуется )
Общее техническое задание. Подробно с макетами и пояснениями после утверждения.
Архив с лендингом присутствует.
Изменить элементы первого экрана по макету: - Изменить картинку (задний фон)
- Изменить текст на первом экране и выборочно по лендингу
- Добавить форму заказа на первый экран
- изменить форму контактов вверху первого экрана (по образцу)
Заменить яндекс карту
Заменить "футер" (по образцу)
Изменить E-mail в фоме заказов
Подключить скрипт онлайн консультанта (Callpy)
Желательно:
-Добавить несколько дополнительных блоков
- Установить видео плеер
- изменить формат комментариев
- установить скрипт уведомлений
P.S Возможны дополнительные мелкие правки в процессе. Тех. моменты обсуждаемые.
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