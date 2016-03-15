Отредактировать и внести изменения в одностраничный сайт.

Требуется программист с знанием и опытом работы с одностраничными сайтами (желательно с Украины). Требуется отредактировать несколько готовых страниц лендинга. Интересует сотрудничество на долгосрочной основе. Жду ваших предложений (портфолио приветствуется )

Общее техническое задание. Подробно с макетами и пояснениями после утверждения.

Архив с лендингом присутствует.

Изменить элементы первого экрана по макету: - Изменить картинку (задний фон)

- Изменить текст на первом экране и выборочно по лендингу

- Добавить форму заказа на первый экран

- изменить форму контактов вверху первого экрана (по образцу)

Заменить яндекс карту

Заменить "футер" (по образцу)

Изменить E-mail в фоме заказов

Подключить скрипт онлайн консультанта (Callpy)

Желательно:

-Добавить несколько дополнительных блоков

- Установить видео плеер

- изменить формат комментариев

- установить скрипт уведомлений

P.S Возможны дополнительные мелкие правки в процессе. Тех. моменты обсуждаемые.