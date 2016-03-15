Натянуть верстку на CMS (сайт простой)

Доброго времени суток!

Есть сайт: Automama.su

Обновили дизайн, без серьезных изменений в структуре, все осталось на своих местах (см. макеты).

Админка CMS: http://joxi.ru/8AnV6yLhqXwE7A

Требуется натяжка уже готовой верстки на CMS. CMS простейшая, без базы данных, страниц на сайте с десяток.

Сайт простой: несколько внутренних страниц, новости, контакты, отзывы.

На главной кнопка "города", с всплывашкой выбора города (ссылки на поддомены).

Заказ срочный, нужно приступить в ближайшее время. Всю необходимую информацию предоставлю.