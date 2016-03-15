Программирование функционала сайта-знакомств

Требуется разработать функционал для сайта-знакомств. Имеется готовая верстка:

http://actionhill.ru/ - главная

http://actionhill.ru/page-01.html - личный кабинет

http://actionhill.ru/page-02.html - Fastmatch

http://actionhill.ru/page-03.html - Activity

http://actionhill.ru/page-04.html - edit profile

Astromatch:

http://actionhill.ru/page-05.html

http://actionhill.ru/page-06.html

http://actionhill.ru/page-07.html

+прикрутить платежные системы, чтобы пользователи могли пополнять свой внутренний баланс, который можно будет потратить на покупку расширенного профиля.

Более детально с функционалом можете ознакомиться на сайте - https://www.okcupid.com/

Предлагайте свои варианты разработки. Но больше склоняемся к реализации всего этого на самописном движке. Соответственно нужны PHP-, YII-, Javascript-, Angular - программисты.

Пишите примерную стоимость и сроки. Космические цены не предлагать!