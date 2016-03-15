Нужен хороший php программист для консультации и помощи в аккуратности кода. Объясню. Я разрабатываю CMS и у меня грубо говоря много лишнего кода, хотелось бы узнать как его упростить и сделать красивым. ...
Программирование функционала сайта-знакомств
Требуется разработать функционал для сайта-знакомств. Имеется готовая верстка:
http://actionhill.ru/ - главная
http://actionhill.ru/page-01.html - личный кабинет
http://actionhill.ru/page-02.html - Fastmatch
http://actionhill.ru/page-03.html - Activity
http://actionhill.ru/page-04.html - edit profile
Astromatch:
http://actionhill.ru/page-05.html
http://actionhill.ru/page-06.html
http://actionhill.ru/page-07.html
+прикрутить платежные системы, чтобы пользователи могли пополнять свой внутренний баланс, который можно будет потратить на покупку расширенного профиля.
Более детально с функционалом можете ознакомиться на сайте - https://www.okcupid.com/
Предлагайте свои варианты разработки. Но больше склоняемся к реализации всего этого на самописном движке. Соответственно нужны PHP-, YII-, Javascript-, Angular - программисты.
Пишите примерную стоимость и сроки. Космические цены не предлагать!
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