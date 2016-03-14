Поставить сайт на движок c функцией онлайн калькулятора

Требуется создать скрипт онлайн калькулятора с функцией заказа на сайте, на самописном коде, конкретно под задачу или на основе интернет магазина.

Платформа калькулятора PHP. В ТЗ не прописаны много функций, таких как создание админки, таблиц под товар и т.д. Все на усмотрение исполнителя конкретно поставленной задачи краткого ТЗ. Требуется верстка админки и поправка верстки имеющегося сайта.

Сейчас сайт состоит из простых html страниц. Все папки с картинками и скрипты должны оставаться в папках как есть. он них зависит другие разделы сайта.

Сайт http://profi-kovka.ru/