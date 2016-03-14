Поставить сайт на движок c функцией онлайн калькулятора

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок155 просмотров

Требуется создать скрипт онлайн калькулятора с функцией заказа на сайте, на самописном коде, конкретно под задачу или на основе интернет магазина.

Платформа калькулятора PHP. В ТЗ не прописаны много функций, таких как создание админки, таблиц под товар и т.д. Все на усмотрение исполнителя конкретно поставленной задачи краткого ТЗ. Требуется верстка админки и поправка верстки имеющегося сайта. 

Сейчас сайт состоит из простых html страниц. Все папки с картинками и скрипты должны оставаться в папках как есть. он них зависит другие разделы сайта.

Сайт http://profi-kovka.ru/

HTMLPHP
9 лет назад
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

accels
28 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$200
5 дней
Данный исполнитель очень хорош, бросать слова на ветер. При выборе исполнителя сказал, сделает за 5 дней, что зафиксировано в заказе. Сегодня пишу отзыв по прошествии 34 дней. Заказ так и не сделан, я так и ничего не получил. То что мне он показывал сделано на 50%. Зато данный исполнитель постоянно обещал, что все сделано уже. На вопросы не отвечает, включает постоянный игнор. Занимается похоже другими заказами, либо вообще ничего не делает. Работа делалась по моим подсчетам 15 минут в день и то если я о себе напомню. Потом перестал вообще, что то делать. Человек не хозяин своего слова. Если ему и можно доверить мелкие работы, то хорошенько подумайте. Просто он еще не дорос до серьезного исполнения. Слова улетают по ветру, либо просто не знает что делать.

Заявки фрилансеров

accels
28 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад