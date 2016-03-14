Внедрение ТЗ Asoftlab.com.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Необходимо внедрить ТЗ по внутренней оптимизации сайта.

  • Сначала делаем на тесте.
  • Потом согласовуем с клиентом и выкатываем на основу.
Проект сделан на CMS Medialine.

Жду оценку по срокам и стоимости.

9 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров