Ищется опытный программист CodeIgniter / правка сайта

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

Сайт по продаже билетов на формулу1

Требуются небольшие правки

Работы на 15 минут максимум :)

Буду работать только с опытными людьми с отзывами!

Оплата 200 рублей

CodeIgniter
9 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров