Есть несколько сайтов работающих от одной базы данных и на основе одного сборника шаблонов smarty (.tpl). В хедере каждого сайта выводится контактная информация (город, номер телефона, адрес email), взятая из шаблона common.header.tpl. Сайты региональные, поэтому ...
Ищется опытный программист CodeIgniter / правка сайта
Сайт по продаже билетов на формулу1
Требуются небольшие правки
Работы на 15 минут максимум :)
Буду работать только с опытными людьми с отзывами!
Оплата 200 рублей
Заявки фрилансеров
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