Здравствуйте фрилансеры. требуется удалить вирус с сайта. Сайт на cms wordpress. все подробности в скришноте
Wordpress + woocommerce - улучшения логики работы корзины и
Требуется упростить логику работы корзины, перевести элементы с англ на русский ( с самим переводом по надобности я помогу) и сделать прочие доработки
Оплата по факту либо БС.
Срок 3 дня + 1 день на доработки и тест
Выбранный исполнитель
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