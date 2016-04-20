Wordpress + woocommerce - улучшения логики работы корзины и

$102
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки152 просмотра

Требуется упростить логику работы корзины, перевести элементы с англ на русский ( с самим переводом по надобности я помогу) и сделать прочие доработки

Оплата по факту либо БС. 

Срок 3 дня + 1 день на доработки и тест 

WooCommerceWordPress
9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$120
4 дня
Отличный программист, обладающий глубокими знаниями в ООП, знающий основные GOF патерны, понимающий принцип TDD. Сделал такой сайт что мне все завидуют. Рекомендую!!!
Все отлично, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад