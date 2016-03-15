Настройка сайта согласно требованиям SEO

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка142 просмотра

Необходимо настроить редирект 301, ошибку 404, размещение тегов h2-h4,  теги canonical и decription 

9 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$21
1 день
Отличный парень, прекрасно знает Drupal!
Подробное, доскональное ТЗ. Моментальная оплата. Приятно работать с таким заказчиком =).

Заявки фрилансеров

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад