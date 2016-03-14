Необходимо починить фильтр на сайте OpenCart

Есть сайт на OpenCart Prettymum.org – необходимо починить фильтр. Не работает отбор по Наличию. Необходимо, чтобы при установке галки по Наличию отображались только товары со статусом В наличии и сохранялось отображение стикеров. Плюс, желательно,убрать тормоза в загрузке фильтра. Надо сделать сегодня.

Оплата по факту сразу же после сдачи работы.