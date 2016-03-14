Интернет-магазин на Opencart 2.1.0.2, парсер на php 5.5, движок Yii Framework. Сайт-донор на CMS Bitrix. Суть проблемы - несогласованность данных по товарам (цвета отдельно, картинки отдельно, размеры отдельно), необходимо это настроить на существующем парсере (если это возможно). Данные ...
Необходимо починить фильтр на сайте OpenCart
Есть сайт на OpenCart Prettymum.org – необходимо починить фильтр. Не работает отбор по Наличию. Необходимо, чтобы при установке галки по Наличию отображались только товары со статусом В наличии и сохранялось отображение стикеров. Плюс, желательно,убрать тормоза в загрузке фильтра. Надо сделать сегодня.
Оплата по факту сразу же после сдачи работы.
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