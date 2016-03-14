Прикрутить фильтр, и мелкие работы - opencart

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Нужно прикрутить сверстанный фильтр (html)  к FilterPro opencart

HTMLOpencart
9 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров