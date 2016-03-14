Настроить импорт товаров wordpress (WooCommerce)

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Требуется от вас

  • настроить импорт из экселя (стоит плагин Saphali Woocommerce Import — можете предложить альтернативу)
  • поправить мелкие косячки в верстке и переводах темы
  • написать мини-инструкцию как импортировать товар
  • Обновить плагины до актуальных версий
Инструкции по настройке импорту есть на сайте разработчика плагина
WooCommerceWordPress
9 лет назад
rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров