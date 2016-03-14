Нужно сделать комплекс работ по сбору и обработки линии с букмекерских контор. Цель создать форму в которой отображается информация о предстоящие событиях, коэффициенты данных событий. пример формы можно увидеть https://www.bettingexpert.com/ru/prognoz/dobavit-prognoz-na-sport ...
Настроить импорт товаров wordpress (WooCommerce)
Требуется от вас
- настроить импорт из экселя (стоит плагин Saphali Woocommerce Import — можете предложить альтернативу)
- поправить мелкие косячки в верстке и переводах темы
- написать мини-инструкцию как импортировать товар
- Обновить плагины до актуальных версий
Заявки фрилансеров
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