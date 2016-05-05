Кодинг и настройка постинга объявлений с аккаунта на drom.ru на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки143 просмотра

Требуется настройка скрипта (парсера) для актуализации записей wordpress в соответствии с записями объявлений на портале drom.ru. Также требуется соответствующий постинг в группу VK и Twitter. Т.е. при добавлении или удалении записи на drom.ru от аккаунта заказчика, нужно соответствующее добавление или перенос в архив записи на сайт wordpress и в группу VK (для группы только добавление записи) и в Twitter. Объявление содержит текст и фото.  Жду стоимость и срок. 

WordPress
9 лет назад
ArtemBoo
Буцко 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RENESiS
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$75
5 дней
ок
До конца мной проект, к сожалению, не был доведён, в виду того, что я попал в больницу с опухолью головного мозга Благодарен заказчику за то, что не стал писать отрицательный отзыв

Заявки фрилансеров

RENESiS
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад