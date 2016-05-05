Кодинг и настройка постинга объявлений с аккаунта на drom.ru на сайт

Требуется настройка скрипта (парсера) для актуализации записей wordpress в соответствии с записями объявлений на портале drom.ru. Также требуется соответствующий постинг в группу VK и Twitter. Т.е. при добавлении или удалении записи на drom.ru от аккаунта заказчика, нужно соответствующее добавление или перенос в архив записи на сайт wordpress и в группу VK (для группы только добавление записи) и в Twitter. Объявление содержит текст и фото. Жду стоимость и срок.