Цель: разработка дизайна, верстка, установка и настройка иформационной части шапки над слайдером в Wordpress для темы Generatepress или Forefront (дочерняя предыдущей). Десктопная и мобильная версия. Целевой сайт 1: [url=https://avtoprokat-tomsk.ru/]https://[/url]bortreklama.ru Целевой сайт 1: [url=https://avtoprokat-tomsk.ru/]https://[/url]p-standart70.ru Пример того, что нужно https://avtoprokat-tomsk.ru Задача 1: ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется лендинг "под ключ", для регионального грузотакси, желательно на вордпрессе, другие варианты также рассматриваются. С ТЗ пока затрудняюсь, в ближайшие дни буду добавлять. Либо предоставлю всю информацию по запросу. [b]Цель:[/b] создать лендинг-пейдж для компании, занимающейся услугами ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Цель: разработка дизайна, верстка, установка и настройка иформационной части шапки над слайдером в Wordpress для темы Generatepress или Forefront (дочерняя предыдущей). Десктопная и мобильная версия. Сайт: https://avtoprokat-tomsk.ru/ Задача 1: вывести в верхней части header (над слайдом) лого, информацию ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Сайт регулярно взламывается из-за чего он попадает в блэк лист Google. Необходимо устранить уязвимости.Завершен5 лет назад
Развернули на новом хостинге бэкапы с сайта etnoart-shop.ru, однако, каталог товаров не выводится при авторизованном админе. Если не авторизован то грузятся крайне долго, если не закешированы. Программист занимавшийся переносом предполагает, что дело в компоненте catalog.section на ...Завершен5 лет назад
Требуется дизайн сайта на Wordpress http://защитабетона70.рф ПОД КЛЮЧ, С ВЕРСТКОЙ, НАТЯЖКОЙ, НАСТРОЙКОЙ ФОРМ. Конечное ТЗ сформируем в процессе. Возможна адаптация, на основе любого платного или бесплатного шаблона. Хотелось бы подешевле. В дизайн нужно вписать кнопку заказа ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется дизайн сайта http://защитабетона70.рф. ТЗ сформируем в процессе. Возможно, на основе любого платного или бесплатного шаблона. Хотелось бы подешевле. В дизайн нужно вписать кнопку заказа звонка, кнопку оставить заявку, ссылки на соцсети вк, гугл+, твиттер. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно перенести сайт на Bitrix с одного хостинга на другой. При этом необходимо сохранить синхронизацию с 1с.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен редизайн сайта http://avtoprokat-tomsk.ru. Задачи: [list][*]совместимость с мобильными устройствами (адаптивная верстка); [*]сделать более контрастным;[*]меню сделать более крупными элементами;[/list]Возможна адаптация бесплатной темы. Возможно потребуется адаптация вывода всех модулей под адаптивную верстку. Жду предложений по срокам и ценам, важную роль сыграет ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен набор иллюстраций для страницы "Тенты на грузовики". Пример здесь: http://moskvatent.ru/tenty-na-gruzoviki/ (Не те что в фото, а ниже). Размер иллюстраций 1024х768, формат jpg, исходники также требуются. Пропорции и размещения изображения относительно страницы, как в иллюстрациях примера. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется решение для отображения Title категорий Wordpress c all-in-one-seo-pack, как в предложениях, а не вида "Все С Большой Буквы". Раньше в плагине была галочка для отключения заглавных букв, сейчас нужно простое изящное решение, чтобы Title ...Завершен7 лет назад
Вернуть работоспособность меню сайта на wordpress в мобильном отображении. Сайт http://p-standart70.ru. Меню не раскрывается в мобильном отображении.Завершен7 лет назад
Нужно перевести сайт http://centerprava.net на wordpress. Прошу указать стоимость переноса как есть и стоимость переноса с адаптацией верстки под мобильную версию.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется иллюстрация для картонной упаковки (коробки) кинетического песка. Иллюстрация нужна стиле советской упаковки (советский пинап, стиль 60), см. примеры "Пломбир" и газировка "Диво". Композиционный план прилагается. На лицевой стороне должен быть изображен ребенок. Ребёнок обязательно должен быть ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт8 лет назад
Версия OPENCMS 7.5.1, в наличии следующие архивы com.del.opencms.center_0.21.zip com.del.opencms.utils_0.8.zip org.opencms.locale.ru_7.5.1.zipЗавершен8 лет назад
Требуется настройка скрипта (парсера) для актуализации записей wordpress в соответствии с записями объявлений на портале drom.ru. Также требуется соответствующий постинг в группу VK и Twitter. Т.е. при добавлении или удалении записи на drom.ru ...Завершен8 лет назад
Для специалиста по верстке быстрая работа. 1. http://novosibtent.ru/izgotovlenie-tenta-pvh-na-gruzovik-maz/ Вот пример страницы, требуется, чтобы в ПК версии сайта ролики отображались в размере 560 на 315 в основном блоке контента, по центру. А в адаптивной версии сайта. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется качественная адаптивная верстка, в приложение пример главной страницы. Всего обрисовано около 16-20 страниц под 4 расширения. Работа и оплата будет поэтапная. Остальные превьюшки всех страниц для оценки цены и сроков будут скинуты потенциальным исполнителямHTML-верстка27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Добрый день! Необходимо внести несколько правок на сайт www.sibpechi.ru, построенном (к сожалению!) на Amiro.CMS Бизнес 6.0.1.N Правки в основном SEO-характера. Как то: 1) Шаблонизировать заголовки и мета-описание всех товаров, приведя к единому виду: title: *название товара* в Новосибирске ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Проблема следующая. Есть сайт - магазин доставки цветов на MODX (http://flowers-krasnodar.ru), на который с момента запуска идет трафик по порно запросам "БДСМ", "детское порно", "порно". Естественно релевантного контента на сайте нет, в поисковой выдаче сайта ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт8 лет назад