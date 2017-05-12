Развернули на новом хостинге бэкапы с сайта etnoart-shop.ru, однако, каталог товаров не выводится при авторизованном админе. Если не авторизован то грузятся крайне долго, если не закешированы. Программист занимавшийся переносом предполагает, что дело в компоненте catalog.section на ...