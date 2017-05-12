ArtemBoo

Буцко Артём ArtemBoo

 
43 годаРоссия/Томск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lesya2708
Алеся 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$150
10 баллов
3 года назад
Лендинг под ключ для грузотакси
Четкая постановка цели, оплата в срок, благодарю!
Благодарю за работу
Ответный отзыв
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Разработка информационной части шапки над слайдером в Wordpress
Все четко, рекомендую.
Сделано
Ответный отзыв
_teamdev
Дмитрий 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Необходимо закрыть уязвимости на сайте joomla http://kvartall.tom.ru
Уже второй раз сотрудничаем, все отлично.
Задача выполнена - сайт выведен из блэклиста Google.
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_teamdev
Дмитрий 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Решение проблемы при переносе сайта на Bitrix
Сотрудничество с заказчиком оставляет хорошие впечатления. Все ок, отлично поработали.
Дмитрий провел аудит сайта в связи с проблемой работы после смены хостинга. Предложил решения, реализовал. Связь поддерживал стабильно. Благодарю за сотрудничество.
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blvck-
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта Wordpress
Все хорошо, отлично поработали, рекомендую
Дизайн выполнен. Работа принята.
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