Продающий дизайн! Уникальные решения для бизнеса
Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте.
Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя
Я делаю дизайн:
- Сайтов
- Landing page
- Интернет магазинов
- Мобильных приложений под iOS и Android
- Дизайн главной страницы от $130 (Сроки: обычно 6-8 дней)
- Внутренние страницы от $60 (Сроки: обычно 1-2 дня)
- Лендинг до 10 блоков от $150 (Сроки: обычно 6-8 дней)
- Адаптив 3 макета (нетбук, планшет, смартфон): 1024, 768 и 320 px.
- Обсуждение проекта
- Заполнение брифа
- Создание прототипа вашего сайта
- Создание полноценного дизайна
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? -
тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!
Email – [email protected]
Skype – jecka8382
Telegram – @MELVNHOLIA
*** Портфолио поможет оценить уровень моей работы:
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$380
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
14
безопасных платежей
Портфолио
- Свадебный фотограф в Великобритании242 просмотра
- Numerology207 просмотров
- App design concept267 просмотров
- Главный Экран Мебельного Сайта325 просмотров
- Автосервис в Питере234 просмотра
- Студия Декора и Флористики302 просмотра
- Лендинг на тему Инженерных систем311 просмотров
- Аренда виллы на Кипре323 просмотра
- Приложение для управления микроволновкой244 просмотра
- Product page для Asus261 просмотр
- Дизайн для сайта фотографа351 просмотр
- РеДизайн страницы для ресторана ZuZu435 просмотров
Отзывы заказчиков
$380
10 баллов
5 лет назад
Все выполнено вовремя и в срок. Женя хорошо реагирует на доработки и правки и всегда оперативно все дорабатывал, проявляет инициативу. Коммуникация без нареканий всегда онлайн всегда отвечает. Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую. Интересный проект, всегда был на связи, давал объективные правки
$71
10 баллов
5 лет назад
Все сделано! Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все хорошо
$50
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда был на связи, давал актуальные правки. Рекомендую
$50
10 баллов
5 лет назад
Все отлично Задачу выполнил в сроки, всегда был на связи. С первого раза получилось все именно так, как мы себе представляли, и даже лучше.
Ответный отзыв
Всегда был на связи, давал адекватные фидбеки и работа шла легко. Рекомендую
$80
7 баллов
5 лет назад
Первую часть работы сделал но потом пропал со всех мессенджеров.
Ответный отзыв
Оставляю положительный отзыв
Дизайн сайтов
32 отзыва(-1)
$10/час
от $50от 2 дней
#198
HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $60от 2 дней
#3116