blvck-

Евгений blvck-

 
27 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Продающий дизайн! Уникальные решения для бизнеса

Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте.

Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя

Я делаю дизайн:

  • Сайтов
  • Landing page
  • Интернет магазинов
  • Мобильных приложений под iOS и Android
Прайс-лист:
  • Дизайн главной страницы от $130 (Сроки: обычно 6-8 дней)
  • Внутренние страницы от $60 (Сроки: обычно 1-2 дня)
  • Лендинг до 10 блоков от $150 (Сроки: обычно 6-8 дней)
  • Адаптив 3 макета (нетбук, планшет, смартфон): 1024, 768 и 320 px.
Схема работы:

  • Обсуждение проекта
  • Заполнение брифа
  • Создание прототипа вашего сайта
  • Создание полноценного дизайна
Работаю до последнего пикселя!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - 

тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!

Email – [email protected]

Skype – jecka8382

Telegram – @MELVNHOLIA

***  Портфолио поможет оценить уровень моей работы:

AndroidiOSПриложение для iOSДизайн главной страницы
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$380
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
14
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Отзывы заказчиков
DarkStaLkeR
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$380
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта/лендинга нумерологии с профилем.
Все выполнено вовремя и в срок. Женя хорошо реагирует на доработки и правки и всегда оперативно все дорабатывал, проявляет инициативу. Коммуникация без нареканий всегда онлайн всегда отвечает. Рекомендую
Рекомендую. Интересный проект, всегда был на связи, давал объективные правки
Ответный отзыв
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$71
10 баллов
5 лет назад
Лого и сайт
Все сделано! Спасибо. Рекомендую!
Все хорошо
Ответный отзыв
Mario2002
Роман 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Персональный проект для blvck- (доработка дизайна сайта)
Рекомендую
Отличный заказчик, всегда был на связи, давал актуальные правки. Рекомендую
Ответный отзыв
seoacc
Михаил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайна и UX концепции многостраничного сайта
Все отлично Задачу выполнил в сроки, всегда был на связи. С первого раза получилось все именно так, как мы себе представляли, и даже лучше.
Всегда был на связи, давал адекватные фидбеки и работа шла легко. Рекомендую
Ответный отзыв
shatamba
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$80
7 баллов
5 лет назад
Доработать дизайн существующего шаблона
Первую часть работы сделал но потом пропал со всех мессенджеров.
Оставляю положительный отзыв
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
32 отзыва(-1)
$10/час
от $50от 2 дней
#198
HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $60от 2 дней
#3116