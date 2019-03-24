Продающий дизайн! Уникальные решения для бизнеса

Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте.

Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя

Я делаю дизайн:

Сайтов

Landing page

Интернет магазинов

Мобильных приложений под iOS и Android

Дизайн главной страницы от $130 (Сроки: обычно 6-8 дней)

от $130 (Сроки: обычно 6-8 дней) Внутренние страницы от $60 (Сроки: обычно 1-2 дня)

от $60 (Сроки: обычно 1-2 дня) Лендинг до 10 блоков от $150 (Сроки: обычно 6-8 дней)

до 10 блоков от $150 (Сроки: обычно 6-8 дней) Адаптив 3 макета (нетбук, планшет, смартфон): 1024, 768 и 320 px.

Прайс-лист:

Обсуждение проекта

Заполнение брифа

Создание прототипа вашего сайта

Создание полноценного дизайна

Работаю до последнего пикселя!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? -

тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!

Email – [email protected]

Skype – jecka8382

Telegram – @MELVNHOLIA

*** Портфолио поможет оценить уровень моей работы: