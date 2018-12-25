Изменить дизайн Wordpress сайта

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Завершен12 заявок226 просмотров

Добрый день,

Есть сайт https://osteopat-obuchenie.ru/ , который внешне очень непривлекательно выглядит.

Тема: Huber Child Версия: 1.0

Требуется привести его в "божеский" вид, по возможности особо не меняя структуры меню и уже сложившихся разделов:

- поменять цвета

- может, расположение блоков на странице

- внешний вид кнопок

- отступы и т.п.

Кто может взяться? Покажите примеры как это может выглядеть?

Цены/Сроки

Заранее спасибо!

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WordPress
7 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

blvck-
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$110
4 дня
Евгений всё сделал быстро, а вот мы долго не смогли прийти к решению по макету.
Оставляю положительный отзыв

Заявки фрилансеров

blvck-
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад