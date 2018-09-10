Создание сайта лендинга - Авто из США и Европы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок208 просмотров

Создание сайта лендинга - Авто из США и Европы. Адаптив

Пример (первая страница) http://autoamerica.com.ua/

Логотип есть

7 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$130
6 дней
Все четко и круто. Андрей - просто красавчик. Рекомендую!
Спасибо за доверие и работу. Хороший заказ, быстрое принятие решений. Приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад