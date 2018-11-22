Лендинг торгового оборудования

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок215 просмотров

В личке

7 лет назад
yufer
50 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

July_Fedotova
Юлия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$40
1 день
Хороший приятный исполнитель. Работу сделала вовремя. Качественно. Даже раньше срока. Рекомендую!
Хороший заказчик, советую!)

Заявки фрилансеров

July_Fedotova
Юлия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад