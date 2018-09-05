Требуется дизайнер для разработки лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт47 заявок323 просмотра

Требуется дизайнер для разработки лендинга и логотипа

7 лет назад
prohorovavictory
Виктория 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Коллаж для сайта

    Сделать коллаж для сайта (блог о программировании). Напишите, пожалуйста, стоимость работы за 1 час. В проекте предполагается постоплата или поэтапная постоплата. Если есть, дайте ссылки на разработанные Вами коллажи.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать форму приема объявлений

    $22

    Всем привет. Ищу веб-дизайнера, нужно сделать форму приема объявлений. Фронт  bootstrap, то есть д.б. адаптация. Бриф во вложении.  Более низкая цена – ваше конкурентное преимущество. Прежде чем подать заявку, читайте бриф. ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта - разработать

    Добрый день! Требуется разработать дизайн сайта в строгом, но инфографичном стиле.  Формат сайта - лендинг. Примерное количество страниц - 5-6 штук. Пришлите, пж, свои пасценки и примеры разработанных вами сайтов. Благодарю.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн промышленного портала

    Требуется сделать дизайн 11 страниц портала. Стиль минимализм. Кроме 11 страниц нужно: 1. 3 адаптивные страницы 2. 1 попап окно 3.  Как уже сказал, цветовая гамма - минимализм, но нужно ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист в Unity3D, WebGL, Frontend. Кастомизация 3D туров. Дизайн.

    Ищем специалиста в технологии Unity 3D, WebGL, Frontend. Задачи: кастомизировать 3D тур. Пример: https://www.imaginus-web.com/exampleулучшить дизайнсоздать инструкцию- подсказку для пользователя.О компании: VR, AR разработка. Создаем 3D туры на основе технологий WebGL. Сцена ...

    Unity
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг «Золото 21 Век»

    $90

    Всем привет! =)   Конкурс продлен до 23 сентября (включительно). Если Вы хотите поучаствовать, но не успеваете – пишите ЛС – подождем.   По результатам конкурса, Вы не только получаете оплату, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад