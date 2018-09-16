Внесение изменение на сайт, выполненный в wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок274 просмотра

Есть сайт, выполненные в wordpress

В нем нужно создать новую заглавную страницу и одно дополнительную страницу. детальное ТЗ - предварительно выбранному специалисту

WordPress
7 лет назад
neznatok
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

budovskiy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Все работы сделаны качественно и в срок. Никаких нареканий нет. Сотрудничеством доволен
Очень довольны работой с Андреем! Адекватные требования и качественная постановка задач. Будем рады продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

budovskiy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад