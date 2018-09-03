Дизайн сайта

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Закрыт15 заявок215 просмотров

Нужно отрисовать дизайн для информационного сайта-статейника. Напишите, какую цену просите за дизайн 3 страниц и скиньте 3 примера дизайна статейного сайта (не коммерческого, а именно информационного), который вы делали (желательно ссылку на уже готовый сайт); и какие сроки выполнения. Если примеров именно статейного сайта нет – пожалуйста, не откликайтесь, это сэкономит мое и ваше время.

7 лет назад
global9
Марк 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров