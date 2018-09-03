Нужно внести изменения в psd

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок143 просмотра

Добрый день

Есть логотип, по кругу размещены фото, нужно

заменить

Авангард

Адмиралсочи

Металлург-Магнитогорск

торпедо

Северсталь

удалить

лада

югра

PSD в наличии

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Расми, благодарю за сотрудничество! Прекрасная работа. Оперативность и качество! Рекомендую другим заказчикам!
Поработали сразу над 3-ми заданиями, все прошло отлично)

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад