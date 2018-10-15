Адаптивный лэндинг на складскую тематику "Хранение вещей"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка282 просмотра

https://docs.google.com/document/d/1F4npDvXSvjwodgwTYT52CNrF9F3bs8J8Y2Q6Z-qaUP0/edit?usp=sharing полное ТЗ здесь

Оцените стоимость, сроки работ. Если вы прочли ТЗ, напишите "ТЗ по хранению прочитано"

7 лет назад
Ezhkos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$250
8 дней
Escrow
Приятная работа, получил интересный лэндинг. Непременно буду обращаться еще. Адекватные цены. По срокам немного не уложились, но в целом не критично. Исполнитель был на связи, не пропадал.
Константин отличный заказчик. Детальное ТЗ, понимание того, какой результат должен быть достигнут. Своевременная оплата. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание лендинг пейдж

    $10

    Создание лендинга для продажи 1 ассортимента товара. Несколько слайдов. Цена, небольшое описание товара Условия доставки (Фото имеется, но возможно подыскать в более хорошем качестве) Стартовая, главная красочная страница призывающая совершить ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта по доставке японской еды

    Добрый день! Ищу дизайнера с опытом работы в отрисовке дизайна для сайта доставки суши/роллов. Отбор хочу сделать на основании портфолио, поэтому если вы уже сталкивались с данной тематикой - ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта по юзабилити ,верстки , дизайна новых стр

    Нужно доработать сайт  плане  дизайна и верстки .  Есть готовый сайт ,посажен на движок UI .  Сайт чуть сыроват то есть нужно еще сделать внутренние страницы ,сверстать ,добавить контент ,где под корректировать и т. д  ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн элементов сайта - Parallax Effects

    Описание задач во вложенном документе. Если у вас есть опыт выполнения похожих проектов, прошу приложить примеры. Также, при отклике сразу указывайте стоимость и сроки выполнения указанных задач.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайн 6 страниц без главной

    $150

    Доброго времени суток. Не читая задание можете даже не писать. Кидайте 3 своих лучших работы( не нужно кидать в пример интернет магазины) Мы ищем дизайнера который сможет реализовать такой же уровень дизайна как на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужны красивые картинки

    Хотел бы воспользоваться вашим профессионализмом. А именно нужны красивые картинки и общий дизайн. Сейчас я реорганизовую свою фирму, для етого мне нужна помощь, так как в некоторых понятиях слабо разбираюсь. Работаем с ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад