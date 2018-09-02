Нужен дизайн проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки137 просмотров

Требуется дизайн для проекта по сетевому маркетингу

7 лет назад
Ekaterina235
Екатерина 
51 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
$240
12 дней
Дизайн очень красивый, профессиональный и качественный то что мне было надо, сразу видно что Артём мастер своего дела, и имеет вкус и огромное количество знаний. Артём подошел к делу серьезно, мастерски и в сроки выполнил мой заказ. Очень благодарна Артёму за его кропотливую работу и рекомендую всем!
Запилили проект по дизу, только положительные эмоции от работы с Екатериной, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Добавить блок в существующий дизайн

    сервисный центр service.zp dot ua занимается ремонтом телевизоров (кроме плазм и кинескопов ЭЛТ) мы ремонтируем LED TFT ЖК телевизоры всех диагоналей. опытные специалисты сертифицированное оборудование гарантия на работы Блок о ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн блока похожих записей

    Здравствуйте! Вот мой сайт: http://madnote.ru/ Вот пример статьи: http://madnote.ru/tele2/lichnyj-kabinet/ В конце статей мы будем выводить похожие тарифные планы. Нужно нарисовать дизайн таких блоков. Вот пример конкурента(но он ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать лендинг

    Сделать лендинг на основе страницы сайта http://skoro-budem.ru/services/malware/virus.html В эту страницу необходимо вставить некоторые визуальные элементы с других страниц данного сайта. Конкретно наименование страниц и элементы которые необходимо добавить покажу в процессе работы. Лендинг ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать лендинг, Финансовой офферы

    Нужно сделать лендинг, Финансовой офферы, на сайт будут добавлены много Микрофиннансовых организаций.  Пример сайтов! 1) https://creditop.com.ua/#primary 2) https://vyborzayma.com.ua/ 3) http://cctvnet.ru/katalog-zajmov.html + Нужен именно лендинг, только Главная страница, Организаций будет ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    $850

    Необходиом разработать дизайн сайта. Главная, семь внутренних и адаптивы. Подробное ТЗ отправил по почте.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайнер

    $48

    Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page)  Оплата  3300 рублей.  Необходимая тематика - Тренажеры.  Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 9:00 по Мск 04.09.2018  ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта + логотип + фавикон

    Всем привет.  1.Необходимо отрисовать дизайн сайта:  -ПК  -Мобильная версия  2. Логотип для сайта  3. Фавикон  Всю информацию по ТЗ разместил на Google Disk: docs.google.com/document/...  Тематика сайта: Стилист по прическам ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разработать дизайн для компании экспресс-почты.

    Общие требования к дизайну: 1) Исходник макета в PSD готовый к верстке (группировка слоев, набор шрифтов) 2) Цветовая гамма с учетом логотипа (в приложении) 3) Использование сетки в 12 колонок (планируется верстка ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание 3Д обложек для инфопродуктов, визуализация, продающие дизайны

    Необходимо создать  3Д продающие дизайны коробок для инфопродуктов. Тематика бизнес, инфобизнес, сделать нужно качественно и быстро. Также нужен дизайн для страниц подписки,лендингов. Дизайн нужно адаптировать к Платформе лп -конструктору. Вообщем работа ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад