Добавить блок в существующий дизайн

сервисный центр service.zp dot ua занимается ремонтом телевизоров (кроме плазм и кинескопов ЭЛТ)

мы ремонтируем LED TFT ЖК телевизоры всех диагоналей.

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сертифицированное оборудование

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