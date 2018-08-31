Добавить блок в существующий дизайн

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Закрыт11 заявок232 просмотра

сервисный центр service.zp dot ua занимается ремонтом телевизоров (кроме плазм и кинескопов ЭЛТ)

мы ремонтируем LED TFT ЖК телевизоры всех диагоналей.

опытные специалисты

сертифицированное оборудование

гарантия на работы

Блок о ремонте телевизоров должен быть вместо блока ПРОДАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ НОУТБУКОВ

исходников сайта нет. кнопки и формы не нужны. Нужно убедительно показать, что мы телевизоры ремонтируем, проконсультировать можем и любой ремонт нам можно доверить

7 лет назад
Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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