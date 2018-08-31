Необходимо разработать дизайн личного кабинета для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки211 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта компании

Сайт компании инновационных разработок, должен соответствовать содержанию, внушать уверенность и доверие посетителей, при этом должен быть с удобным размещением элементов.

Цвет и стиль оставляю за творчеством дизайнера.

Картинки заглушки желательно отрисовать под темы.

7 лет назад
genman2712
Юрий 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$170
7 дней

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад

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