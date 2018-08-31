Дизайн лендинга (квиз) в сфере строительства

Уважаемые дизайнеры!

Необходимо сделать лендинг-квиз в 2 окна, плюс несколько шагов калькулятора (однотипных) и страницу благодарности.

Тематика строительство быстровозводимых зданий.

Даю подробное задание.

Макет, пример скину кандидатам.

Проекты и фото есть.

Срок 3 дня с момента как договоримся. Срок нужно соблюдать, я всегда на связи, задавайте вопросы если они появляются.

Бюджет 8 тыс. если Вы скинули проект, все ок (минимум правок) и мы успеваем в срок. Если Вы нарушаете сроки или мы тратим еще несколько дней на доработки, переделывая то, что было указано в задании, то 6 тыс.

В отклике на проект напишите пожалуйста "Я отличный дизайнер", чтобы сразу было видно кого смотреть.