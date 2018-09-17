Добрый день, нужно изменить дизайн для сайта по обработке фотографий. Функционал уже готов, сайт стоит со старым дизайном, который нужно полностью изменить как для пк так и для мобильной версии. Хотелось бы ...
Дизайн инет магазина детской мебели
Необходимо начать с 3 вариантов дизайна, совершенно разных но обязательно в минималистическом стиле, один вариант как минимум будет с рисованными элементами. После выбора варианта и утверждения главной приступить к внутренним, их будет порядка 8, но я могу ошибиться в 2-3 это также надо иметь в виду.
Сроки - предложить концепты к вечеру вс, далее 1-2 недели на корректировки. Оплата по факту, сбер, яд, вм. Строго по факту. Не пишите если вам нужна предоплата или не подходят другие условия сотрудничества. Бюджет 4800 р.
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