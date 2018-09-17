Дизайн инет магазина детской мебели

Необходимо начать с 3 вариантов дизайна, совершенно разных но обязательно в минималистическом стиле, один вариант как минимум будет с рисованными элементами. После выбора варианта и утверждения главной приступить к внутренним, их будет порядка 8, но я могу ошибиться в 2-3 это также надо иметь в виду.

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