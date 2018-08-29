Требуется разработать "под ключ" корпоративный сайт с элементами интернет-магазина.

Кол-во товаров примерно 3-4 тыс. штук. Информация о товарах будет предоставлена в виде Excel таблицы.

Индивидуальный дизайн обязательно. ТЗ будет отправлено по запросу.

Выбор движка на усмотрение исполнителя, но это должен быть известный, регулярно обновляемый и желательно бесплатный движок.

Обязательна дальнейшая платная поддержка и развитие сайта сроком от 1 года.

Предложения рассматриваются только от исполнителей из России, желательно из Москвы !