В мобильной версии, сайт будет очень похож на инстаграм. Должна быть полная версия, которой будет удобно пользоваться на компе. Дизайн минималистичный. Должен смотреться дорого. Это ...
Дизайн и вёрстка письма для email рассылки
Текст свой, задание необходимо выполнить в ближайшее время. Также нужен тест на различных почтовых клиентах и браузерах. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.
В предложениях указывайте ссылки на свой профиль, где я смогу увидеть примеры Ваших работ, стоимость услуг, сроки выполнения задания и время, когда Вы сможете приступить к выполнению.
Жду Ваших предложений!
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