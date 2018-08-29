Дизайн и вёрстка письма для email рассылки

Текст свой, задание необходимо выполнить в ближайшее время. Также нужен тест на различных почтовых клиентах и браузерах. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.

В предложениях указывайте ссылки на свой профиль, где я смогу увидеть примеры Ваших работ, стоимость услуг, сроки выполнения задания и время, когда Вы сможете приступить к выполнению.

Жду Ваших предложений!