Дизайн и вёрстка письма для email рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок234 просмотра

Текст свой, задание необходимо выполнить в ближайшее время. Также нужен тест на различных почтовых клиентах и браузерах. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.  

В предложениях указывайте ссылки на свой профиль, где я смогу увидеть примеры Ваших работ, стоимость услуг, сроки выполнения задания и время, когда Вы сможете приступить к выполнению.  

Жду Ваших предложений!

7 лет назад
guest_1535532555988
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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