Дизайн сайта агентства

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Завершен24 заявки305 просмотров

Разработка современного сайта для агентства. Это второй сайт, который ходим создать сторонним дизайнером. 

Опыт создания современных, продуманных не шаблонных  сайтов. Не шаблонный дизайн. Во вложении архив с тех. заданием. 

На основе его просьба назвать вашу стоимость за разработки и сроки.  По ссылке ТЗ https://yadi.sk/d/W8XXXuiK3adTqk

7 лет назад
radiy77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$300
7 дней
Работа сделана качественно. Все выполнено как обсуждали. Спасибо!
Отличный заказчик: интересный проект, детальное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад