Дизайн сайта агентства

Разработка современного сайта для агентства. Это второй сайт, который ходим создать сторонним дизайнером.

Опыт создания современных, продуманных не шаблонных сайтов. Не шаблонный дизайн. Во вложении архив с тех. заданием.

На основе его просьба назвать вашу стоимость за разработки и сроки. По ссылке ТЗ https://yadi.sk/d/W8XXXuiK3adTqk