Персональный проект для Антона Стибиша

$194
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка219 просмотров

Отрисовка макетов страниц сайта по ТЗ

Есть утвержденный макет детальной страницы нашего сайта, главной страницы сайта.

Утверждена шапка, низ страницы, выбраны цвета, стили, шрифты, специализированный набор иконок (кастомный шрифт через fontello, который можно дополнять при необходимости, подробнее в документе по технич. требованиям). 

Необходимо реализовать макеты каталога сайта.

В соответствии с текущей стилистикой дизайна сайта и списком пожеланий нужно реализовать прототипы, и после согласования прототипов - дизайн макеты следующих страниц. 

  • Корневой раздел каталога.
  • Корневой раздел секции каталога с элементами и фильтром и доп. блоками
  • Финальная страница каталога с элементами и фильтром и доп. блоками

    (Разница между этими страницами будет описана ниже.)

  • Страница с открытыми с шагами помощника по выбору товара, шаги помощника (меняются данные во всплывающем окне)

7 лет назад
sergey67
Сергей 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$194
6 дней
Реализуем проект по частям. Очень нравится качество, все обсуждаемые детали доводятся до финального состояния. Иногда не успеваем по срокам, но это не так критично, относительно качества
Работаем не в первый раз, все на высоте, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад