Персональный проект для Антона Стибиша

Отрисовка макетов страниц сайта по ТЗ

Есть утвержденный макет детальной страницы нашего сайта, главной страницы сайта.

Утверждена шапка, низ страницы, выбраны цвета, стили, шрифты, специализированный набор иконок (кастомный шрифт через fontello, который можно дополнять при необходимости, подробнее в документе по технич. требованиям).

Необходимо реализовать макеты каталога сайта.

В соответствии с текущей стилистикой дизайна сайта и списком пожеланий нужно реализовать прототипы, и после согласования прототипов - дизайн макеты следующих страниц.