Редизайн главной сайта

Есть функционирующий сайт https://soundreliz.com/ , нужно отрисовать по готовым макетам новый функционал под верстку. Под 3 версии: Десктоп, планшет и мобильная версия. Итого будет по работе: 4 новых страницы. (Как это должно выглядеть, ...