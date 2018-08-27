Дизайн сайта

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Закрыт22 заявки404 просмотра

Добрый день.

Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта медиа агенства.

Главная + 4 внутр.тематических(создан/продвиж/поддержка/реклама) + 6 внутр.корпор. (о компании/портфолио+сингл/отзывы+сингл/и т.д.)

Примерно по 15 экранов на тематических страницах (однотипных)

Экраны будут примерно как здесь:

https://www.demis.ru/seo-digital/

https://lp4lp.art-sites.org/

https://elit-web.ru/

Внутренние корпоративные страницы с сайдбаром.

Пишите цены и обязательно прикладывайте свое портфолио.

Подробное ТЗ вышлю заинтересовавшему.

Оплата через безопасную сделку.

7 лет назад
aleonov
58 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dmtrkvch
Дмитрий 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$130
6 дней
Дмитрий, совсем не понимает, что такое пообещать и сдержать свое слово. Договариваемся о выполнении одной работы, по факту присылает совсем другое и с задержкой на 4 дня. Два раза договариваемся о сроках, подтверждает, но сроки не выполняет и на связь не выходит. После многочисленных запросов, отписывается, что был занят и т.д. и скоро исправится. После того как я отказываюсь с ним дальше продолжать работу, еще высказывает претензии, что я его кинул. Ха-ха-ха!)) Пожалуйста, держитесь подальше от такого "исполнителя". Скриншоты переписки прилагаю https://prntscr.com/kppufs https://prntscr.com/kppybv
Не рекомендую, ни одного замечания по срокам (заказчик сам пропадает на 1-2 дня это нормально, а если ты не ответит в ту минуту как он пишет, все пиши пропало) или корректировке макета, до момента как прислал макет. Только самое смешное, что пока макет не получил, ничего плохого не говорил вообще. Все - да, давай жду - присылай макет. На мой вопрос, чем конкретно качество не устроил, игнор и молчание. Стоит ли сотрудничать дальше? нет вообще, макет в бесплатный доступ, что бы небыло халявы у этого любителя врать. Как же мнение меняется резко, с положительного и доброго, на категоричного и нахального за 5 мин))) главное работу дайте, а там будет видно)))) Не рекомендую, обходите стороной!

Заявки фрилансеров

dmtrkvch
Дмитрий 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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