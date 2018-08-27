Не рекомендую, ни одного замечания по срокам (заказчик сам пропадает на 1-2 дня это нормально, а если ты не ответит в ту минуту как он пишет, все пиши пропало) или корректировке макета, до момента как прислал макет. Только самое смешное, что пока макет не получил, ничего плохого не говорил вообще. Все - да, давай жду - присылай макет. На мой вопрос, чем конкретно качество не устроил, игнор и молчание. Стоит ли сотрудничать дальше? нет вообще, макет в бесплатный доступ, что бы небыло халявы у этого любителя врать. Как же мнение меняется резко, с положительного и доброго, на категоричного и нахального за 5 мин))) главное работу дайте, а там будет видно)))) Не рекомендую, обходите стороной!