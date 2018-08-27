Добрый день! необходимо срисовать один в один макеты двух страниц сайта Пк версия: - Услуга https://vetdoctor.kiev.ua/services/336257/ - Статья https://vetdoctor.kiev.ua/rvota-u-sobaki/ Моб версия: Оплата - ...
Дизайн сайта
Добрый день.
Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта медиа агенства.
Главная + 4 внутр.тематических(создан/продвиж/поддержка/реклама) + 6 внутр.корпор. (о компании/портфолио+сингл/отзывы+сингл/и т.д.)
Примерно по 15 экранов на тематических страницах (однотипных)
Экраны будут примерно как здесь:
https://www.demis.ru/seo-digital/
Внутренние корпоративные страницы с сайдбаром.
Пишите цены и обязательно прикладывайте свое портфолио.
Подробное ТЗ вышлю заинтересовавшему.
Оплата через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
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