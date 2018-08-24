Редизайн сайта

Есть сайт, дизайн его не нравится, нужен редизайн.

Есть сайт откуда хочется взять некоторые элементы типо иконок и пр.

Хотелось бы все закончить до конца следующей недели, то есть за 1 неделю, к вечеру субботы, с правками утверждением и пр. Для начала предполагается 3-4 варианта концепта в джпг, а после выбора одного из них работа по нему со всеми страницами. В случае положительного сотрудничества в этом же стиле предполагается разработка дизайн медиа-кит. Все подробности в лс. Бюджет фиксирован за проект, страниц порядка 15. Сайт визитка корпоративный, ничего сложного и без функциональных выкрутасов. Собственно страницы будут часто типовые. Если я немного ошиблась в кол-ве страниц то цена не меняется, так как указана за весь проект. просьба это сразу учесть. Оплата по факту. До передачи исходников в псд разумеется. Никакого рисованного с нуля не нужно - просто лаконично стильно.