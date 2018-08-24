Необходимо сделать редизайн существующего сайта в соответствии с техническим заданием и прототипом. Информацию по разработке сайта можно найти по ссылкам: https://drive.google.com/open?id=1kCG2AetT63umIWfpSEG_7UzowRc8OuTYsvbxYUeREw4
Кузовные Аавтозапчасти и Оптика
Необходима плашка 984*120рх для авито магазина, визитки
Описание:
Автозапчасти кузовные, оптика
Кузовной ремонт
Покраска
Заявки фрилансеров
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