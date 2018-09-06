Дизайн 2 страниц сайта

Добрый день. Требуется дизайн двух страниц сайта

Ни в коем случае сайт не должен выглядеть как на картинках! Эти картинки созданы из нескольких сайтов по типу доктора Франкенштейна) Сайт должен иметь 2-3 шрифта и все иконки и дизайн в одном стиле.

Для создания схемы сайта были использованы:

http://garant-mos.ru/

http://garant-mos.ru/remont-bytovoj-tehniki

http://remont.garant-mos.ru/fridge

http://www.thewhiteservice.com/

http://www.thewhiteservice.com/fridge

http://www.dasist-fantastisch.ru/

http://www.dasist-fantastisch.ru/remont

http://www.dasist-fantastisch.ru/remont/holodilnik

Лучшим по дизайну считаю garant-mos.ru. Дизайн нового сайта не должен быть хуже!

На выходе 2 psd дескопной версии + 2 psd мобильной версии

Напишите пожалуйста сколько будет стоить Ваша работа.