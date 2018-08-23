Доработка дизайна сайта

Нужен дизайнер с опытом работы на Figma более 3 лет и только с предоставлением живых ссылок на свои работы, также должен быть опыт по создании дизайна многофункциональных личных кабинетов, цель работы улучшении страниц на сайте и в личном кабинете.

Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору и желательно на долгосрочные отношения ,на перспективу.