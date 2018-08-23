Доработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки181 просмотр

Нужен дизайнер с опытом работы на Figma более 3 лет и только с предоставлением живых ссылок на свои работы, также должен быть опыт по создании дизайна многофункциональных личных кабинетов, цель работы улучшении страниц на сайте и в личном кабинете.

Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору и желательно на долгосрочные отношения ,на перспективу.

Figma
7 лет назад
adyardo2018
Гольшмид 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров